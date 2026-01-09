Campioana Liverpool a reușit un 0-0 pe Emirates Stadium cu liderul Arsenal, în etapa a 21-a din Premier League, meci transmis în exclusivitate de VOYO și arbitrat de Anthony Taylor.

Arsenal a făcut primul egal după cinci victorii consecutive în campionat, unde este lider cu 49 de puncte, în timp ce echipa lui Arne Slot se află la al treilea egal consecutiv în Premier League și este doar a patra în clasament, cu 35 de puncte.

Între cele două se află Manchester City și Aston Villa, cu același număr de puncte, 43.

Omul meciului de pe Emirates a fost portarul ”cormoranilor”, Alisson.

Sofascore l-a notat pe brazilian cu 7.8, după cele patru goluri scoase și alte două mingi salvate din interiorul careului.

Și Flashscore, care l-a notat pe Alisson cu 7.5, l-a desemnat pe portarul lui Liverpool drept omul meciului.

