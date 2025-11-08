Marți seară, de la ora 21:45, la Zenica, selecționata lui Mircea Lucescu o întâlnește pe Bosnia în penultima rundă din campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026.



În turul preliminariilor, Bosnia a învins-o pe România la București cu 1-0. Acum, tricolorii trebuie să dea tot ce au mai bun ca să obțină un rezultat pozitiv în deplasare.



Gică Popescu admite înainte de Bosnia - România: ”Avem probleme!”



Gică Popescu, fost mare internațional român, a explicat că România se confruntă cu probleme de lot înaintea meciului cu Bosnia, motiv pentru care există și anumiți absenți, cum ar fi căpitanul Nicolae Stanciu.



El a ratat și acțiunea din luna octombrie, iar Mircea Lucescu a considerat că Stanciu nu e apt 100% pentru meciul decisiv cu Bosnia și formalitatea cu San Marino.



”Cu toții privim deplasarea din Bosnia, care nu va fi una ușoară. Va fi foarte complicată, pentru că sunt și probleme de efectiv. Sunt jucători pe care Mister Lucescu nu-i va avea la dispoziție din cauza accidentărilor sau altor motive pe care le au la echipele de club. Deci nu ne va fi ușor.



Eu cred că avem calitatea necesară de a câștiga în Bosnia, dacă vom fi inspirați, dacă vom face ceea ce trebuie. Dar, repet, nu ne va fi ușor”, a spus Gică Popescu la televiziunea Digi Sport.

