Etapa a noua din Premier League va începe fără vreo echipă neînvinsă în actuala ediție de campionat și cu un singur club care nu a reușit nici măcar o victorie în primele opt etape, Wolverhampton Wanderers.
Grupările aflate în lupta pentru titlu au de înfruntat adversari dificili în această etapă. Capul de afiș al etapei este Aston Villa - Manchester City, programat duminică, 26 octombrie, de la ora 16:00.
Manchester United poate lega trei victorii în Premier League pentru prima oară, după un an și opt luni
De la aceeași oră, câștigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace o vizitează pe Arsenal, la cinci zile după ce „tunarii” au umilit-o pe Atletico Madrid, pe același stadion, în Champions League, scor 4-0.
Etapa se va încheia cu un alt meci care promite nenumărate dueluri fizice intense, Everton - Tottenham, care se va juca duminică, de la ora 18:30.
Ziua de sâmbătă propune trei întâlniri departe de a fi ușoare pentru Chelsea, Manchester United și Liverpool.
Bournemouth ar putea încheia etapa pe locul doi în Premier League
- Scenariul se va materializa doar dacă Guardiola este învins de Emery, iar Bournemouth câștigă acasă cu Nottingham.
Chelsea debutează sâmbătă, la ora 17:00, cu Sunderland, nou-promovata care a obținut tot paisprezece puncte în primele opt etape, la fel ca „albaștrii” de pe Stamford Bridge.
La ora 19:30, „diavolii roșii” revin acasă, după victoria eroică de pe Anfield Road și speră să nu dezamăgească împotriva competitivei Brighton, peste care are un singur punct în clasament.
United nu a mai legat trei succese în campionat din februarie 2024.
Seara zilei de sâmbătă îi aduce lui Arne Slut o nouă ghicitoare complicată, în deplasare la Brentford.