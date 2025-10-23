Etapa a noua din Premier League va începe fără vreo echipă neînvinsă în actuala ediție de campionat și cu un singur club care nu a reușit nici măcar o victorie în primele opt etape, Wolverhampton Wanderers.

Grupările aflate în lupta pentru titlu au de înfruntat adversari dificili în această etapă. Capul de afiș al etapei este Aston Villa - Manchester City, programat duminică, 26 octombrie, de la ora 16:00.

Manchester United poate lega trei victorii în Premier League pentru prima oară, după un an și opt luni

De la aceeași oră, câștigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace o vizitează pe Arsenal, la cinci zile după ce „tunarii” au umilit-o pe Atletico Madrid, pe același stadion, în Champions League, scor 4-0.

Etapa se va încheia cu un alt meci care promite nenumărate dueluri fizice intense, Everton - Tottenham, care se va juca duminică, de la ora 18:30.

Ziua de sâmbătă propune trei întâlniri departe de a fi ușoare pentru Chelsea, Manchester United și Liverpool.

Bournemouth ar putea încheia etapa pe locul doi în Premier League

Scenariul se va materializa doar dacă Guardiola este învins de Emery, iar Bournemouth câștigă acasă cu Nottingham.

Chelsea debutează sâmbătă, la ora 17:00, cu Sunderland, nou-promovata care a obținut tot paisprezece puncte în primele opt etape, la fel ca „albaștrii” de pe Stamford Bridge.

La ora 19:30, „diavolii roșii” revin acasă, după victoria eroică de pe Anfield Road și speră să nu dezamăgească împotriva competitivei Brighton, peste care are un singur punct în clasament.

United nu a mai legat trei succese în campionat din februarie 2024.

Seara zilei de sâmbătă îi aduce lui Arne Slut o nouă ghicitoare complicată, în deplasare la Brentford.

