GALERIE FOTO La ce să ne așteptăm în etapa a noua de Premier League: meciuri grele pentru toate echipele mari, exclusiv pe VOYO

La ce să ne așteptăm &icirc;n etapa a noua de Premier League: meciuri grele pentru toate echipele mari, exclusiv pe VOYO Premier League
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Premier League continuă cu o mulțime de meciuri tari în etapa a noua, transmisă exclusiv de VOYO.

TAGS:
Premier LeagueManchester UnitedArsenalManchester CityLiverpoolChelsea
Din articol

Etapa a noua din Premier League va începe fără vreo echipă neînvinsă în actuala ediție de campionat și cu un singur club care nu a reușit nici măcar o victorie în primele opt etape, Wolverhampton Wanderers.

Grupările aflate în lupta pentru titlu au de înfruntat adversari dificili în această etapă. Capul de afiș al etapei este Aston Villa - Manchester City, programat duminică, 26 octombrie, de la ora 16:00.

Manchester United poate lega trei victorii în Premier League pentru prima oară, după un an și opt luni

De la aceeași oră, câștigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace o vizitează pe Arsenal, la cinci zile după ce „tunarii” au umilit-o pe Atletico Madrid, pe același stadion, în Champions League, scor 4-0.

Etapa se va încheia cu un alt meci care promite nenumărate dueluri fizice intense, Everton - Tottenham, care se va juca duminică, de la ora 18:30.

Ziua de sâmbătă propune trei întâlniri departe de a fi ușoare pentru Chelsea, Manchester United și Liverpool.

Bournemouth ar putea încheia etapa pe locul doi în Premier League

  • Scenariul se va materializa doar dacă Guardiola este învins de Emery, iar Bournemouth câștigă acasă cu Nottingham.

Chelsea debutează sâmbătă, la ora 17:00, cu Sunderland, nou-promovata care a obținut tot paisprezece puncte în primele opt etape, la fel ca „albaștrii” de pe Stamford Bridge.

La ora 19:30, „diavolii roșii” revin acasă, după victoria eroică de pe Anfield Road și speră să nu dezamăgească împotriva competitivei Brighton, peste care are un singur punct în clasament.

United nu a mai legat trei succese în campionat din februarie 2024.

Seara zilei de sâmbătă îi aduce lui Arne Slut o nouă ghicitoare complicată, în deplasare la Brentford.

Premier League

  • Liverpool arsenal
×
Viktor Gyokeres, în Manchester United - Arsenal / Foto IMAGO
Salah
ÎNAPOI LA ARTICOL

Programul etapei a noua în Premier League

  • Toate meciurile se văd în direct și în exclusivitate pe VOYO.

vineri, 24 octombrie

  • 22:00 - Leeds - West Ham

sâmbătă, 25 octombrie

  • 17:00 - Chelsea - Sunderland
  • 17:00 - Newcastle - Fulham
  • 19:30 - Manchester United - Brighton
  • 22:00 - Brentford - Liverpool

duminică, 26 octombrie

  • 16:00 - Arsenal - Crystal Palace
  • 16:00 - Aston Villa - Manchester City
  • 16:00 - Bournemouth - Nottingham Forest
  • 16:00 - Wolves - Burnley
  • 18:30 - Everton - Tottenham
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
ULTIMELE STIRI
A venit anunțul: s-a schimbat ora meciului!
A venit anunțul: s-a schimbat ora meciului!
Schimbare radicală! Andrei Coubiș a primit vestea la două luni după ce a refuzat Dinamo pentru Sampdoria
"Schimbare radicală!" Andrei Coubiș a primit vestea la două luni după ce a refuzat Dinamo pentru Sampdoria
Notele din Real Madrid - Juventus Torino, meciul portarilor!
Notele din Real Madrid - Juventus Torino, meciul portarilor!
Jaqueline Cristian, &icirc;nfr&acirc;ngere dură &icirc;n fața numărului 10 WTA. Situația &icirc;n clasamentul mondial o consolează
Jaqueline Cristian, înfrângere dură în fața numărului 10 WTA. Situația în clasamentul mondial o consolează
Valentino Rossi, mare fan Inter, s-a lămurit &icirc;n privința lui Chivu: I-am văzut și la ultimul meci
Valentino Rossi, mare fan Inter, s-a lămurit în privința lui Chivu: "I-am văzut și la ultimul meci"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dennis Man a scris istorie &icirc;n Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta

Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta

Dorinel Munteanu, aproape de o revenire surpriză! Cu cine negociază antrenorul după ce a fost pe lista lui CFR și U Cluj

Dorinel Munteanu, aproape de o revenire surpriză! Cu cine negociază antrenorul după ce a fost pe lista lui CFR și "U" Cluj

Victor Pițurcă dă totul pe față! Generalii i-au fixat prețul lui Becali pentru Steaua. Cum a reacționat patronul FCSB

Victor Pițurcă dă totul pe față! Generalii i-au fixat prețul lui Becali pentru Steaua. Cum a reacționat patronul FCSB

Au solicitat excluderea FCSB-ului din cupele europene! &bdquo;UEFA trebuie să suspende&rdquo;

Au solicitat excluderea FCSB-ului din cupele europene! „UEFA trebuie să suspende”

Ianis Hagi, avertismentul de care n-a ținut cont: remarca lui B&ouml;l&ouml;ni, dureroasă

Ianis Hagi, avertismentul de care n-a ținut cont: remarca lui Bölöni, dureroasă

Mitică Dragomir s-a convins: &bdquo;Vor c&acirc;știga campionatul!&rdquo;

Mitică Dragomir s-a convins: „Vor câștiga campionatul!”



Recomandarile redactiei
Schimbare radicală! Andrei Coubiș a primit vestea la două luni după ce a refuzat Dinamo pentru Sampdoria
"Schimbare radicală!" Andrei Coubiș a primit vestea la două luni după ce a refuzat Dinamo pentru Sampdoria
A venit anunțul: s-a schimbat ora meciului!
A venit anunțul: s-a schimbat ora meciului!
Notele din Real Madrid - Juventus Torino, meciul portarilor!
Notele din Real Madrid - Juventus Torino, meciul portarilor!
Dumitru Dragomir propune alt antrenor la U Cluj: &rdquo;Dacă eram acolo, &icirc;l luam pe el&rdquo;
Dumitru Dragomir propune alt antrenor la U Cluj: ”Dacă eram acolo, îl luam pe el”
Casele de pariuri au schimbat favorita la titlu după ultima etapă din Superligă
Casele de pariuri au schimbat favorita la titlu după ultima etapă din Superligă
Alte subiecte de interes
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol &icirc;n Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, &icirc;n care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR &icirc;n timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, &icirc;nainte de Arsenal - Wolverhampton: Vrea să facă lucruri mărețe!
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, &icirc;napoi &icirc;n Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
CITESTE SI
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

stirileprotv ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

&bdquo;Spitalul morții&rdquo; din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o t&acirc;nără &icirc;și schimbase numele după o tragedie identică

stirileprotv „Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

C&acirc;nd vin ploile și c&acirc;nd se răcește vremea &icirc;n Rom&acirc;nia. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea &icirc;n următoarele săptăm&acirc;ni

stirileprotv Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!