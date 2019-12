Chelsea poate face transferul iernii! A pus ochii pe unul dintre favoritii tribunei de pe Bernabeu! Cine poate ajunge sub comanda lui Lampard si ce bomba poate da Abramovich

Interdictia la transferuri le-a fost ridicata celor de la Chelsea, iar londonezii vor sa faca un transfer spectaculos. Potrivit The Mirror, Abramovic vrea sa il aduca pe Stamford pe Isco, care ar putea pleca de pe Bernabeu dupa 290 de meciuri jucate in tricoul galacticilor.

Potrivit sursei citate, Perez vrea sa in schimbul lui Isco cel putin 70 de milioane de euro pentru a-l lasa sa plece. Ramane de vazut daca Abramovich este dispus sa plateasca suma ceruta de madrileni si daca transferul se va realiza.

48 de goluri a marcat Isco (27 de ani) de-a lungul carierei la Real Madrid si a castigat 4 trofee Champions League. 50 de milioane de euro este cota lui Isco in acest moment pe transfermarkt.com

Mirror | #Chelsea have been offered the chance to sign The Spanish midfielder Isco in a £44 million deal by Real Madrid. #CFC pic.twitter.com/13X6dmMpz1