BOMBA LA REAL! Eden Hazard nici nu a venit bine, ca se gandeste deja la plecare: "Cand termin, ma intorc la Chelsea!"

Belgianul nu si-a uitat fosta echipa, declarandu-i unui fan ca intentioneaza sa se intoarca, in momentul in care va pleca de la Real Madrid. Asta i-a marturisit Hazard lui Frank Khalid, un sustinator al lui Chelsea.

"Frank Khalid: - Iti simtim lipsa. Avem nevoie de tine.

Eden Hazard: -Cand termin aici, ma intorc. Ma uit la meciurile lui Chelsea cand pot, nu intotdeauna. Fac treaba buna, sunt tineri. Acum pot transfera. Imi fac treaba aici, apoi ma intorc", a spus Eden Hazard.

