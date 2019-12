Un jucator roman poate debuta azi in Premier League contra lui Chelsea, chiar pe Stamford Bridge!

Chelsea primeste vizita lui Bournemouth in etapa 17 din prima liga engleza.

Alexandru Dobre, in varsta de 21 de ani, a fost inclus in premiera in lotul echipei mari de la Bournemouth. Mijlocasul roman este rezerva in partida de pe Stamford Bridge si poate avea parte de un debut de vis, contra celor de la Chelsea.

Romanul s-a alaturat lui Bournemouth in 2016, unde a jucat la echipa U21, dar a fost si imprumutat la Bury, Rochdale sau Yeovil Town, evoluand astfel League One si League Two.

Bournemouth se afla pe pozitia 14 in Premier League, cu 17 puncte din 17 partide.