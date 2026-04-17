Chelsea a dat lovitura înainte de finalul sezonului: ”Sunt fericit că am semnat!”

Londonezii sunt pe 6 în clasament cu 48 de puncte.

După 32 de etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, Chelsea a bifat 13 victorii și nouă rezultate de egalitate, la care s-au adăugat 10 înfrângeri.

În ultimele trei etape din Premier League, care se vede pe VOYO, Chelsea a înregistrat trei eșecuri pe linie (0-1 vs. Newcastle, 0-3 vs. Everton și 0-3 vs. Manchester City).

Chelsea a emis vineri după-amiază un comunicat în care a evidențiat că ecuadorianul Moises Caicedo a semnat prelungirea contractului cu echipa de pe ”Stamford Bridge”.

Fotbalistul a fost adus la Londra în vara lui 2023, după ce Chelsea le-a achitat celor de la Brighton 116 milioane de euro! Legitimat atunci la 75 de milioane, Caicedo valorează acum 110 milioane, potrivit site-urilor de specialitate.

Într-un interviu pentru chelseafc.com, Caicedo a dezvăluit că își dorește să devină o legendă la Chelsea. Până acum, ecuadorianul are 140 de apariții în toate competițiile la gruparea londoneză.

”Mai sunt încă multe de realizat și sunt foarte dornic să continui să mă îmbunătățesc în fiecare zi. Vreau să câștig mai multe trofee cu Chelsea și să dau totul pentru acest club și pentru fani.

Am trăit deja împreună câteva momente grozave, iar visul meu este să devin o legendă la Chelsea și voi munci cât se poate de mult pentru ca acest lucru să se întâmple”, a spus Moises Caicedo.

Cifrele lui Caicedo

  • Chelsea: 140 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 11 pase decisive
  • Brighton: 53 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 3 pase decisive
  • Independiente del Valle: 31 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 2 pase decisive
  • Beerschot: 14 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 1 pase decisive
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Noi reguli pentru toți șoferii care călătoresc în Grecia, din iunie. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu fii amendat
ARTICOLE PE SUBIECT
Cine l-a dat afară pe Cristiano Bergodi? Legenda din Giulești rupe tăcerea
ULTIMELE STIRI
Rădoi, pe picior de plecare la FCSB, așteptat cu brațele deschise la clubul unde a scris istorie: „Top!“
Inter - Cagliari, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45! Cristi Chivu, cu gândul la titlul din Serie A
Oțelul Galați - UTA se joacă ACUM: deschidere de scor după o fază explozivă care s-a lăsat cu două eliminări!
Cine l-a dat afară pe Cristiano Bergodi? Legenda din Giulești rupe tăcerea
Denis Alibec, interviu pentru Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV astăzi, de la 20:00
La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

FCSB rămâne fără antrenor: „Da! Rădoi pleacă“

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

Dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu: „Asta i-au spus medicii“

Rădoi, pe picior de plecare la FCSB, așteptat cu brațele deschise la clubul unde a scris istorie: „Top!“
Cine l-a dat afară pe Cristiano Bergodi? Legenda din Giulești rupe tăcerea
Oțelul Galați - UTA se joacă ACUM: deschidere de scor după o fază explozivă care s-a lăsat cu două eliminări!
Reghecampf, ce lovitură! Are contractul de 1,1 milioane de dolari pe masă! „E favoritul conducerii“
Roberto De Zerbi a hotărât ce se întâmplă cu Radu Drăgușin. Decizia luată înainte de meciul cu Brighton
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
De ce nu poate fi dat afară Mauricio Pochettino de la Chelsea, ajunsă pe locul 11 după ce a cheltuit 470 de milioane de euro pe transferuri!
Chelsea a cheltuit peste 400 de milioane de euro, dar nu se oprește aici!
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Un șofer din Alba a transportat șapte copii în bena unui autovehicul. Imaginile au făcut înconjurul internetului. Ce a urmat

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

