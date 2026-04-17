Chelsea a dat lovitura înainte de finalul sezonului: ”Sunt fericit că am semnat!”

În ultimele trei etape din Premier League, care se vede pe VOYO, Chelsea a înregistrat trei eșecuri pe linie (0-1 vs. Newcastle, 0-3 vs. Everton și 0-3 vs. Manchester City).

După 32 de etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, Chelsea a bifat 13 victorii și nouă rezultate de egalitate, la care s-au adăugat 10 înfrângeri.

Chelsea a emis vineri după-amiază un comunicat în care a evidențiat că ecuadorianul Moises Caicedo a semnat prelungirea contractului cu echipa de pe ”Stamford Bridge”.

Fotbalistul a fost adus la Londra în vara lui 2023, după ce Chelsea le-a achitat celor de la Brighton 116 milioane de euro! Legitimat atunci la 75 de milioane, Caicedo valorează acum 110 milioane, potrivit site-urilor de specialitate.

Într-un interviu pentru chelseafc.com, Caicedo a dezvăluit că își dorește să devină o legendă la Chelsea. Până acum, ecuadorianul are 140 de apariții în toate competițiile la gruparea londoneză.

”Mai sunt încă multe de realizat și sunt foarte dornic să continui să mă îmbunătățesc în fiecare zi. Vreau să câștig mai multe trofee cu Chelsea și să dau totul pentru acest club și pentru fani.

Am trăit deja împreună câteva momente grozave, iar visul meu este să devin o legendă la Chelsea și voi munci cât se poate de mult pentru ca acest lucru să se întâmple”, a spus Moises Caicedo.

Cifrele lui Caicedo