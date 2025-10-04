După ce și-a aflat adversarele din Europa League, Becali s-a arătat optimist cu privire la un parcurs bun, la fel ca în sezonul precedent, chiar dacă specialiștii nu-i dau mari șanse FCSB-ului nici măcar la TOP 24.



FCSB, locul 33 în ”clasamentul banilor” din UEFA Europa League!



În ”clasamentul banilor” din Europa League, FCSB este pe locul 33 din 36. A încasat până acum 6,9 milioane de euro, iar la acest capitol le-a depășit doar pe SK Brann, Malmo și Genk, potrivit specialiștilor de la Football Meets Data.



Cel mai bine, din acest punct de vedere, stau turcii de la Fenerbahce, care au încasat cei mai mulți bani din a doua competiție organizată de UEFA: 17 milioane de euro. Diferența se face la ”pilonul valoric”, adică banii obținuți din piața media.



La capitolul media, lider este AS Roma. A obținut de acolo 10,6 milioane de euro, peste echipe precum Lyon, Betis Sevilla, Aston villa sau chiar Feyenoord.



Oricum, FCSB își poate rotunji veniturile în funcție de rezultatele din următoarele meciuri. UEFA premiază cu 450.000 de euro o victorie în faza principală, în timp ce o remiză este remunerată cu 150.000 de euro.



Programul FCSB-ului în Europa League:

