Cel mai in forma atacant al momentului este gata sa refuze Real si Barca pentru o provocare uriasa! Anunt de ultim moment: "Este inevitabil!"

Haaland este cel mai dorit atacant al momentului.

Atacantul lui Salzburg are parte de un sezon extraordinar si marile cluburi se lupta pentru semnatura lui. Clauza de reziliere este una ridicola avand in vedere sumele de transfer care se platesc in prezent pe jucatori. Cu tot cu comisioanele agentului, suma de transfer este in jurul a 30 de milioane de euro.

Desi parea aproape de Dortmund, viitoare destinatie a lui Haaland pare sa fie Manchester United. Criza din atacul lui Manchester si faptul ca Solskjaer este antrenor pe Old Traford sunt cele mai importante atuuri in decizia jucatorului.

Jan Aage Fjortoft, fost jucator in Premier League si international norvegian a declarat ca oferta lui Manchester United este inevitabila:

"Oferta din partea lui Manchester este inevitabila avand in vedere trecutul pe care il are Haaland cu Solskjaer la Molde. Cred ca felul in care United joaca in acest moment ar fi foarte atractiv pentru jucator", a spus Jan Aage Fjortoft.

In acest sezon, Manchester United nu a avut un atacant pur sange dupa pleacarea lui Lukaku si pe acel post au evoluat Rashford, Martial si tanarul Greenwood.

Solskjaer este adeptul jucatorilor tineri si Haaland pare tinta numarul unu a antrenorului, mai ales ca au mai lucrat impreuna.

Atacantul norvegian are 28 de goluri in toate competitiile in acest sezon. In campionat a reusit sa inscrie de 16 ori in 14 partide si sa ofere 6 pase decisive. In Liga Campionilor a reusit 8 goluri si o pasa decisiva in 6 meciuri, iar in Cupa Austriei a marcat 4 goluri in 2 partide.