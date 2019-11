ULTIMA ORA | Rooney a semnat si revine in Anglia! La ce echipa va evolua fostul atacant al lui Manchester United! Anuntul a fost facut OFICIAL

Wayne Rooney (34 de ani) a fost prezentat oficial la noua sa echipa. Fostul jucator al celor de la Manchester United a semnat cu Derby County, echipa care evolueaza in Liga a 2-a din Anglia. Acesta a evoluat ultima oara in America la DC United, insa a decis sa plece dupa doar un sezon de la americani.

Rooney a efectuat primul antrenament la Derby si a tinut sa transmita un mesaj prin intermediul retelelor de socializare.

"Sunt incantat sa incep treaba la Derby. Privesc cu incredere spre startul unei noi provocari", a scris Rooney pe retelele de socializare.

Delighted to have finally started with @dcfcofficial. Looking forward to the new challenge ahead ???????? #DCFC pic.twitter.com/BhdHV6ML0A