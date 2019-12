E noul Cristiano Ronaldo la Manchester United! Anuntul facut de Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer, antrenorul lui Manchester United, declara ca i-a gasit inlocuitorul lui Cristiano Ronaldo.

Solskjaer a fost coleg cu Ronaldo intre 2003 si 2007, dar acum ca tehnician a gasit un jucator de acelasi profil cu al starului portughez.

Tehnicianul norvegian vorbeste la superlativ despre Marcus Rahsford: "Este foarte usor sa ii compari pe cei doi. Se aseamana la abilitati tehnice, fizice, atitudine, la tot. Baiatul are toate sansele din lume sa fie un jucator de top. Sa speram ca va continua tot asa".

Rashford a inscris 13 goluri in acest sezon pentru United. Atacantul in varsta de 22 de ani a debutat pentru "diavoli" in 2016.

Manchester United ocupa locul 5 in clasamentul din Premier League.