Cel mai bun fundas din lume a recunoscut! Cine i-a dat cele mai mari batai de cap "zidului" van Dijk 

Virgil van Dijk a facut o sesiune de intrebari si raspunsuri cu fanii sai de pe Twitter. Acestia i-au pus intrebari, iar fundasul central olandez le-a raspuns prin intermediul platformei de socializare.

Intrebat de fani care a fost atacantul care i-a dat cele mai mari batai de cap, van Dijk nu a ezitat cu raspunsul: "M-am infruntat cu multi atacanti, insa Leo Messi probabil a fost cel mai dificil".

There are some difficult strikers out there but probably Leo Messi