"Am fost putin dezamagit..." Ce au discutat van Dijk si Messi dupa decernarea Balonului de Aur

Virgil van Dijk a vorbit despre experienta pe care a trait-o la gala Balonului de Aur.

Lionel Messi a castigat al saselea trofeu, luandu-i fata olandezului cu doar 7 voturi. Van Dijk a recunoscut ca a fost putin dezamagit si ca a sperat ca poate duce trofeul pe Anfield.

Desi stia ca argentinianul s-a impus in ancheta realizata de France Football, jucatorul lui Liverpool a decis sa mearga totusi la gala ce a avut loc la Paris.

"Am fost putin dezamagit cand am aflat ca nu am castigat, dar am decis sa merg la ceremonie. In final, a fost o super experienta. Consider ca este o realizare uriasa ca am fost acolo alaturi de cele mai importante nume ale fotbalului mondial", a declarat van Dijk pentru Mirror.

De asemenea, olandezul a dezvaluit ce a discutat cu Messi la gala.

"Am vorbit cu Messi in acea seara. Nu a fost cea mai lunga conversatie pentru ca el nu vorbeste prea bine engleza, dar a fost suficient sa-mi dau seama ca respectul pe care ni-l purtam este unul foarte mare", a incheiat van Dijk.

Olandezul a ajuns la Liverpool contra sumei de 75 de milioane de lire, fiind transferat de la Southampton in ianuarie 2018. Alaturi de "cormorani", acesta a castigat Liga Campionilor, Supercupa Europei, dar si Campionatul Mondial al Cluburilor.