FABULOS | Oferta de nerefuzat pentru Van Dijk! Fundasul olandez ar urma sa castige 60 de milioane de euro! Ce nebunie pregateste Liverpool

Ce oferta de ultima ora a primit Virgil van Dijk.

Campioana Europei, Liverpool, pregateste o adevarata nebunie. Cormoranii vor sa ii prelungeasca contractul lui Van Dijk pana in 2023. Potrivit Footbal Insider, Liverpool ii va oferi fundasului olandez un contract pana in vara anului 2023 si ar urma sa primeasca 60 de milioane de euro in decursul celor 5 ani. Acesta a venit la Liverpool in 2018 de la Southampton in schimbul a 85 de milioane de euro, iar anul trecut a fost desemnat de UEFA cel mai bun jucator al sezonului si a fost foarte aproape sa castige si Balonul de Aur.

Liverpool 'to offer Van Dijk new £50m+ deal' Latest contract gossip ⬇https://t.co/w53OzETTZI#LFC pic.twitter.com/GRbR9aYNuX — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) February 11, 2020