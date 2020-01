Liverpool, negocieri de ULTIMA ORA! Vor sa-i aduca un partener IDEAL lui Van Dijk! Pe cine ofera 70 de milioane de euro

Minamino nu e decat prima lovitura a campaniei de achizitii pentru Liverpool.

Spaniolii de la El Desmarque scriu ca liderul din Premier League vrea sa-l aduca pe brazilianul Diego Carlos de la Sevilla. Transferat in vara de la Nantes cu 15 milioane, Diego Carlos are o clauza de reziliere in valoare de 70 de milioane. Liverpool nu vede nicio problema s-o plateasca!



Fotbalistul Sevillei e considerat capabil sa devina un partener pe termen lung al lui Van Dijk in centrul apararii lui Liverpool. Carlos (26 de ani) ar putea rezolva problema de consistenta a defensivei de pe Anfield. In ultimele luni, Gomez, Lovren si Matip au avut cu totii probleme medicale, astfel ca Henderson sau Fabinho au trebuit sa coboare langa Van Dijk in aparare.

Diego Carlos a ratat numai 15 minute in acest campionat si s-ar mai afla si in atentia lui Real Madrid, scrie sursa citata.