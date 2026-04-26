„Violetta” le aprinde imaginația fanilor! Fosta prințesă Disney pozează ca un sex-simbol și se iubește cu un fotbalist celebru

Sportul la care excelează fiica legendei lui Manchester United! Joacă la naționala Angliei

ACUM: Torino - Inter 0-1 | Echipa lui Chivu a deschis scorul!

Petrocub Hîncești și Sheriff Tiraspol se întâlnesc duminică, 26 aprilie, de la ora 20:00 (ora Moldovei), în derby-ul etapei a 7-a din faza a doua a campionatului Liga 7777, așa cum se numește acum Super Liga de peste Prut.

Locul de disputare a meciului este Stadionul Orășenesc Hîncești, iar intrarea este gratuită.

Petrocub ocupă locul 1 în clasament, în timp ce Sheriff este pe poziția a treia.

Între ele se află Zimbru Chișinău, care s-a impus clar sâmbătă în deplasare, 3-0 la Dacia Buiucani.

Dacia Buiucani – Zimbru Chișinău 0-3, urmează derby-ul Petrocub Hîncești - Sheriff Tiraspol

Au marcat: Dzianis KAZLOUSKI (35), Andrei MACRIȚCHII (77), Serafim COJOCARI (90+3)

25 aprilie. Nisporeni. Stadionul Orășenesc. Spectatori: 350

Arbitru: Ion TUDOS

Cartonaș galben: Roman NOVICOV (78)

Dacia Buiucani Chișinău: 35.Ciprian TUHAR, 3.Denis BACIU, 5.Doru CALESTRU, 9.Vlad LUPAȘCO, 11.Viorel VĂRZARU (70.Vlad COLIȘ, 46), 12.Cristian GHEDROUȚAN, 16.Alexandru MUNTEAN, 17.Igor LAMBARSCHI (55.Victor CIUMAȘU, 46, 28.Veaceslav COZMA, 63), 20.Ștefan EFROS (22.Roman NOVICOV, 46), 25.Artiom DIJINARI, 27.Serghei ȚURCAN (6.Dumitru STRAISTARU, 80)

Rezerve: 13.Adrian BIVOL, 7.Vitalie DUMBRAVĂ, 8.Vasile BÎTLAN, 18.Daniel POPOVICI, 23.Nichita GOREA, 29.Stanislav SARAIN

Antrenor: Igor NEGRESCU

Zimbru Chișinău: 88.Ivan DOKIC, 5.Matteo AMARAL AMOROSO DOS SANTOS, 7.Caio DANTAS BATISTA DE MARIA (22.Ahmed BONNAH, 46), 8.Tsimafei SHARKOUSKI, 10.Vladimir FRATEA, 11.Jonathas ABIMAEL DA SILVA CONCEICAO (77.Serafim COJOCARI, 60), 15.Dzianis KAZLOUSKI (25.Ilya VASILEVICH, 87), 29.Abou DOSSO, 30.Andrei MACRIȚCHII, 33.Mihail ȘTEFAN, 35.Nikolai ZOLOTOV

Rezerve: 12.Artem ODYNTSOV, 92.Cristian SÎRGHI, 4.Cristian GONȚA, 6.Pedro Henrique GABRIEL DIAS, 17.Tudor BUTUCEL, 23.Marcello GESTEIRA DE SOUZA, 34.Ivan YERMACHKOV

Antrenor: Oleg KUBAREV

Info: FMF

Clasamentul din Moldova: trei echipe pentru titlu