Coșmarul lui Drăgușin, interminabil: Radu a ajuns într-o situație deosebit de gravă

La formația din Premier League, stoperul nostru a suferit cea mai gravă accidentare din cariera sa de până acum, una care l-a ținut pe tușă aproape un an. Practic, 2025 a fost pierdut, în totalitate, de internaționalul român. Iar când s-a întors pe gazon, în decembrie, Drăgușin a găsit o echipă a lui Tottenham în mare suferință, incapabilă de a câștiga!

Când își va încheia șederea la Tottenham și va trage linie după perioadă petrecută aici, Radu Drăgușin va rămâne cu foarte puține amintiri plăcute. Din păcate!

Radu Drăgușin, „lipit“ de bancă, de când a venit Roberto De Zerbi

În acest peisaj dezolant, Drăgușin a avut, la un moment dat, o mică satisfacție. Concret, din ianuarie până spre finalul lunii martie, românul devenise o prezență constantă, la Tottenham. În această perioadă, stoperul nostru a prins șapte meciuri pe teren, dintre care cinci ca integralist.

Apoi, Drăgușin a fost convocat la echipa națională pentru partidele din martie cu Turcia (0-1) și cu Slovacia (0-2). La revenirea din lot, fundașul de 24 de ani l-a găsit la echipă pe noul antrenor, Roberto De Zerbi (46 de ani). În pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale, italianul l-a înlocuit pe croatul Igor Tudor (48 de ani).

Deși această schimbare a „resuscitat“ Tottenham, dovadă și faptul că echipa are două victorii, două egaluri și o singură înfrângere cu De Zerbi, din păcate, ea l-a „îngropat“ pe Radu. Pentru că, odată cu venirea noului antrenor, Drăgușin s-a „lipit“ iarăși de banca lui Tottenham. Iată în ce situație a ajuns românul, în ultimele săptămâni:

*11 mai: Tottenham – Leeds (1-1) – Drăgușin a rămas pe bancă.

*3 mai: Aston Villa – Tottenham (1-2) – Drăgușin a rămas pe bancă.

*25 aprilie: Wolverhampton – Tottenham (0-1) – Drăgușin a jucat 1 minut.

*18 aprilie: Tottenham – Brighton (2-2) – Drăgușin a rămas pe bancă.

*12 aprilie: Sunderland – Tottenham (1-0) – Drăgușin a rămas pe bancă.

În acest sezon, Drăgușin a avut un total de 9 apariții pentru londonezi, în Premier League.