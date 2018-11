BREAKING NEWS | Un jucator de la Liverpool este acuzat oficial ca a PARIAT ILEGAL! Risca o suspendare uriasa

Federatia Engleza a anuntat pe site-ul oficial ca jucatorul este acuzat ca a pariat.

Atacantul celor de la FC Liverpool, locul 2 din Premier League, Daniel Sturridge, este acuzat oficial de catre Federatia de Fotbal din Anglia ca a incalcat 2 dintre articolele din regulamente legate de pariuri! Nu este dezvaluit ce a facut Sturridge iar acesta are la dispozitie 8 zile, pana pe 20 noiembrie la ora 18.00, sa raspunda la acuzatie.

Federatia noteaza pe site-ul oficial ca Sturridge a incalcat 2 dintre punctele din regulament. "Un participant nu poate paria, direct sau interect, sau sa ofere instructiuni, sa permita, sa cauzeze sau sa ii ofere altcuiva motive de a paria pe rezultatele unui meci oriunde in lume dar si pe transferurile de jucatori, angajarea de manageri, alegerea unei echipe sau masuri disciplinare". Un alt punct specificat de FA este legat de un "participant care ofera altei persoane informatii legate de fotbal obtinute prin virtutea pozitiei sale si care nu sunt publice in acel moment".

In functie de gravitatea faptei si daca Sturridge va fi gasit vinovat, atacantul englez se poate alege cu o suspendare uriasa. In trecut, Joey Barton a primit o suspendare de 18 luni dupa ce a pariat pe mai multe meciuri! Cel mai probabil, Sturridge o va parasi pe Liverpool, actualul contract urmand sa expire in vara lui 2019.

Purtatorul de cuvant al lui FC Liverpool a declarat: "Daniel si-a oferit cooperarea deplina si fara echivoc pe tot parcursul acestui proces si a asigurat clubul ca va face acest lucru in continuare. Daniel a mai sustinut categoric ca nu a pariat niciodata pe fotbal".