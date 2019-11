BREAKING NEWS: Se intoarce Mourinho! Surpriza totala: unde va antrena! ANUNTUL A FOST FACUT OFICIAL

Mourinho is coming back! ⚪️ José Mourinho has been choosen by Tottenham as new manager. Totally confirmed. His agents are completing the contract agreement with Spurs, then he’ll meet Daniel Levy to sign. The Special One is coming back! ✔️ #Tottenham #Mourinho #JoséMourinho ••••••••••••••••••••••????????????????••••••••••••••••••••• Lo Special One sta tornando! ⚪️ José Mourinho è stato scelto come nuovo manager del Tottenham, tutto confermato! I suoi agenti stanno completando l’intesa contrattuale con la dirigenza degli Spurs, José poi incontrerà Daniel Levy per le firme. Mou sta tornando! ⚪️ #THFC #Spurs #SpecialOne #Pochettino

