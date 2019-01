Breaking News | Petr Cech si-a anuntat retragerea la finalul sezonului: "Am castigat tot ce mi-am propus!"

Petr Cech se retrage la 37 de ani!

Portarul lui Arsenal a facut anuntul oficial: renunta la cariera profesionista dupa finalul sezonului.

Goalkeeperul si-a petrecut ultimii 15 ani in Premier League. Dupa 11 ani la Chelsea, Cech a trecut la Arsenal in 2015.

"Am castigat fiecare trofeu posibil, simt ca mi-am atins toate obiectivele pe care mi le-am propus. Voi continua sa muncesc la Arsenal si sper sa mai castig un trofeu in 2019", a spus Cech.

Cariera portarului a fost in dubiu in octombrie 2006, dupa o fractura de craniu care a necesitat o interventie chirurgicala complicata. Cech a mai putut apoi sa apere doar cu o masca speciala de protectie pe cap.

Cech a castigat 13 trofee la Chelsea, inclusiv Champions League. Cu Arsenal, are in palmares Cupa Angliei in 2017.

Cech a fost desemnat cel mai bun portar din Premier League de 4 ori si a fost de 3 ori ales goalkeeperul anului in Champions League (2005, 2007, 2008).

???? 5x FA Cup

???? 4x Premier League

???? 3x League Cup

???? 1x Champions League

???? 1x Europa League What a career it has been for Petr Cech! ???? https://t.co/D6i51PbLNK pic.twitter.com/sYFya3yVCZ — BBC Sport (@BBCSport) January 15, 2019