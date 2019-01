Chelsea i-a stabilit pretul lui Eden Hazard! Cat trebuie sa plateasca Real Madrid pentru belgian

Real Madrid a aflat cat trebuie sa scoata din conturi pentru Eden Hazard.

Chelsea nu se lasa usor in lupta pentru Eden Hazard. Englezii i-au stabilit pretul belgianului. Acesta nu pleaca pe mai putin de 112 milioane de euro, scrie Telegraph.

Se pare ca cei de la Real Madrid, care il vaneaza inca din vara anului trecut pe Hazard, stiu acest pret si se pregatesc sa ia decizia.

Belgianul asteapta sa afle decizia spaniolilor. Acestia din urma ar trebui sa faca o oferta pana la finalul acestei luni, pentru a-l putea lua din vara pe Hazard.

Eden Hazard are contract pana in 2020 cu Chelsea, iar englezii trebuie sa afle ce decid spaniolii in cazul jucatorului, pentru a vedea cum incep noul sezon.

Si cei de la Chelsea vor sa vada aceasta problema rezolvata.