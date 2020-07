A SEMNAT! O noua plecare de la Liverpool! Fotbalistul va fi coleg cu un international roman in urmatoarele trei sezoane

Liverpool se desparte de inca un jucator, la scurt timp dupa ce a anuntat plecarea lui Lovren.

Adam Lallana (32 de ani) pleaca de pe Anfield dupa 6 sezoane in tricoul 'cormoranilor'. Lallana a fost prezentat oficial la Brighton, unde va evolua in urmatoarele trei sezoane.

Lallana a fost adus de Liverpool in 2014, de la Southampton, in schimbul a 31 de milioane de euro. Mijlocasul a parasit echipa lui Jurgen Klopp sub forma de jucator liber.

59 de goluri si 48 de assist-uri a reusit Lallana in tricoul 'cormoranilor'. Cota de piata a fotbalistului este de 9.5 milioane de euro.

Lallana va face pereche in atacul lui Brighton cu Florin Andone. Romanul a fost imprumutat in acest sezon la Galatasaray, in Turcia. Internationalul roman va reveni la Brighton, unde mai are contract pana in 2023.

Brighton a reusit sa se salveze de la retrogradare si va juca si in sezonul urmator in Premier League.