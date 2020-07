Primul jucator care pleaca de la Liverpool dupa titlul istoric! Unul dintre favoritii lui Klopp e OUT! Cu cine semneaza pe 3 ani

Jurgen Klopp se desparte deja de un jucator, la mai putin de o saptamana de la ridicarea trofeului din Premier League.

Dejan Lovren este aproape de a semna un nou contract cu Zenit St. Petersburg. Rusii ar urma sa plateasca aproximativ 11 milioane de lire pentru mutarea lui Lovren.

Croatul a ajuns la Liverpool in 2014, fiind transferat de la Southampton pentru 20 de milioane de lire, iar contractul sau este valabil pana in 2021. Sub comanda lui Jurgen Klopp, fotbalistul in varsta de 31 de ani a cucerit titlul in Anglia si trofeul Champions League.

Oficialii echipei de pe Anfield sunt dispusi sa-l lase pe Lovren sa plece, jucatorul urmand sa decida in ce termeni se va realiza transferul lui la Zenit.

Daca se va hotari sa continue in Premier League, Lovren ar putea sa isi prelungeasca intelegerea cu 'cormoranii' pana in 2022.