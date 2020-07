Imagini FANTASTICE de pe Anfield! Singuri pe teren, mii de oameni in afara lui! Jucatorii lui Liverpool au sarbatorit titlul cu SHOW TOTAL la stadion

Liverpool a ridicat trofeul de campioana a Angliei dupa meciul cu Chelsea, 5-3.

Liverpool a reusit sa readuca titlul de campioana a Angliei pe Anfield dupa o pauza de 30 de ani in care fanii au umplut stadionul meci de meci, cantand pe parcursul celor 90 de minute pana in punctul in care visul li s-a indeplinit.

Desi nu au putut fi alaturi de idolii lor pe stadion din cauza pandemiei, fanii lui Liverpool au luat cu asalt strazile din jurul arenei. Oficialii clubului au pus la cale un show pirotehnic de zile mari, astfel ca focuri de artificii au fost pornite in interiorul stadionului.

Trophy lift celebrated with fireworks inside the stadium. Event strictly closed doors and fans have been urged not to come to Anfield pic.twitter.com/Yermq5H44n — Olivia Tobin (@oliviatobin17) July 22, 2020

Show-ul a putut fi vazut si de afara, de miile de suporteri care nu au putut sta departe de echipa favorita la celebrarea primului titlu dupa 30 de ani.

Never going to bed again. pic.twitter.com/3FGAv8kRW2 — The Redmen TV (@TheRedmenTV) July 22, 2020