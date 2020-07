Oficial! Primul jucator de care se desparte Liverpool dupa ce a devenit campioana in Premier League

Dejan Lovren s-a despartit de cormorani dupa ce in actuala campanie a fost mai mult rezerva. Croatul a jucat in acest sezon doar 777 de minute si a fost titular in doar 10 meciuri. Zenit a platit pentru el 10 milioane de euro, iar in sezonul urmator Lovren va juca in Champions League.

Dejan Lovren a fost transferat in 2014 de la Southampton, contra sumei de 25 de milioane de euro. El a bifat 185 de meciuri in tricoul lui Liverpool.

In acest sezon a fost a patra solutie in centrul defensivei pentru antrenorul german. Cormoranii ii au in lot pe Van Dijk, Gomez si Matip, fapt care facea imposibila patrunderea croatului in primul 11.

We can confirm @Dejan06Lovren has joined @fczenit_en on a permanent transfer.

Everyone at the Reds would like to thank Dejan for his brilliant contribution over the years and wish him all the very best in his new challenge ❤️