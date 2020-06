Unul dintre jucatorii preferati ai lui Klopp, pregatit sa ramana pe Anfield! Anuntul oficial poate veni in orice moment!

In aceasta vara clubul se va concentra pe prelungirea contractelor fotbalistilor care au contribuit, anul trecut, la cucerirea trofeului Ligii Campionilor. Potrivit The Guardian, Georginio Wijnaldum a purtat o discutie cu oficialii lui Liverpool, concluzia fiind pozitiva.

Actualul contract al mijlocasului olandez expira in iunie 2021, dar jucatorul vrea sa continue pe Anfield. Potrivit jurnalistilor britanici, prelungirea intelegerii se va face pentru inca 3 sau 4 ani.

Wijnaldum este unul dintre jucatorii preferati ai lui Klopp, iar in acest sezon a jucat in 28 din cele 29 de meciuri ale lui Liverpool in Premier League.

In alta ordine de idei, unul dintre jucatorii carora le expira contractul pe 30 iunie a decis sa isi prelungeasca intelegerea pana la finalul sezonului, final care a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus. Adam Lallana a acceptat prelungirea cu cateva saptamani a contractului, insa el nu mai doreste sa continue pe Anfield in sezonul urmator.

Adam Lallana has agreed a short-term extension that will enable him to complete the remainder of the 2019-20 season with the club ????