Jucătorul maghiar a marcat în minutul 90+1 cel mai spectaculos gol al întregii confruntări, reușind să îl învingă pe Dubravka printr-un șut năprasnic, trimis de la circa 25 de metri de poartă.

Într-un meci jucat marți, 15 septembrie, pe Anfield, „cormoranii” s-au impus cu 3-1 împotriva nord-londonezilor, în urma golurilor înscrise de Alexis Mac Allister, Cody Gakpo și Dominik Szoboszlai .

FC Liverpool a trecut de Tottenham Hotspur pentru a se califica în optimile de finală ale Cupei Ligii Angliei.

Tottenham, primul gol înscris, după trei săptămâni

Eliminată din Cupa Ligii Angliei, singura competiție în care a înscris goluri, în acest debut de sezon, Tottenham se poate consola cu faptul că a marcat, după trei săptămâni de „secetă.”

Conor Gallagher a redus din diferență, în minutul 69, dar realitatea arată, în continuare, crunt pentru Roberto de Zerbi: Tottenham nu a înscris în primele patru etape de Premier League, iar, în Cupa Ligii, a părăsit competiția după numai două tururi.

O victorie, 5-1, cu Charlton, urmată de această înfrângere, pe Anfield, a fost parcursul lui Tottenham în Cupa Ligii 2026/27.

Tottenham - Aston Villa și Bournemouth - Liverpool, în weekend, exclusiv pe VOYO

În campionat, pentru Tottenham urmează meciul cu Aston Villa, de pe teren propriu, transmis în exclusivitate de VOYO SPORT 1 sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 14:30.

De partea opusă, Liverpool va avea o deplasare dificilă, în Bournemouth. Duelul dintre Bournemouth și Liverpool va fi transmis de VOYO duminică, de la ora 16:00.

