Când spui Premier League, spui cel mai tare campionat din lume! Nu sunt vorbe goale, ci o realitate confirmată de cifre și de ce se vede pe teren.

În acest weekend, campionatul englez, ediția 2025-2026, a pornit la drum. Până acum, opt meciuri s-au jucat în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, toate transmise live și în exclusivitate de VOYO.

Prima remarcă după aceste confruntări? 22 de goluri înscrise în opt întâlniri. Ceea ce înseamnă o medie de 2,75 de goluri pe meci! Și cum golurile sunt sarea și piperul fotbalului, ne dăm seama că Premier League a oferit spectacol de cea mai bună calitate, încă din prima etapă.

Chelsea – Crystal Palace, o remiză albă și spectaculoasă

Până la această oră, doar două meciuri din prima etapă s-au încheiat fără gol: Aston Villa – Newcastle și Chelsea – Crystal Palace.

În această a doua partidă, disputată astăzi, a fost doborât un record vechi de 7 ani. Deși scorul final a fost 0-0, a fost un veritabil „bombardament“ la cele două porți! Pentru că s-au tras 31 de șuturi. Chelsea a contribuit la acest total cu 19 șuturi (3 pe poartă), în timp ce Crystal Palace a adunat 12 șuturi (4 au fost cadrate).

Ultima dată când o remiză albă din prima etapă a avut mai multe șuturi a fost acum 7 ani. În prima rundă din campania 2018-2019, Burnley – Southampton s-a terminat 0-0, după un meci cu 34 de șuturi!

