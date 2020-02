BLESTEMUL KARIUS pe Anfield! Gol socant in Liverpool - West Ham! Nici in liga a 4-a nu vezi asa ceva

West Ham a incasat de la Liverpool un gol de cascadorii rasului.

Meciul Liverpool - West Ham a oferit una dintre cele mai mari gafe ale saptamanii in fotbal. La golul 2 al "cormoranilor", Salah a sutat modest din interiorul careului, insa portarul lui West Ham a scapat surprinzator mingea printre picioare.

Fabianski, fostul portar al lui Arsenal, a ingenuchiat si parea sigur ca va prinde mingea, insa totul s-a transformat intr-o faza de cascadorii rasului.

Liverpool s-a impus cu 3-2 si se distanteaza la 22 de puncte in fruntea Premier League. Echipa lui Jurgen Klopp ramane in continuare neinvinsa in campionat.

