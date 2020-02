Nimeni nu il mai vrea pe Karius! In ce situatie a ajuns portarul german la aproape 2 ani dupa ce a plecat de la Liverpool

Besiktas a decis ca nu vrea sa il pastreze pe Karius, astfel ca portarul german se va intoarce la sfarsitul acestui sezon pe Anfield, dupa ce a fost imprumutat timp de 2 ani in Turcia.

Aducerea lui Alisson Becker pe Anfield si cele doua gafe incredibile din finala Ligii Campionilor din 2018, l-au facut pe Klopp sa il imprumute pe Karius. Evolutiile sale nu au fost convingatoare nici in Süper Lig , astfel ca oficialii fostei campioane a Turciei au decis sa nu activeze clauza de cumparare in valoare de 7,5 milioane de euro.

In cele doua sezoane la Besiktas, Karius a bifat 28 de meciuri si a primit 42 de goluri. Daca se va intoarce la Liverpool, Karius va fi a treia varianta in poarta "cormoranilor". Alisson Becker este in prezent unul din cei mai buni portari din lume, englezii platind pentru el 65 de milioane de euro. Portarul de rezerva, Adrian, a impresionat in acest sezon cat timp Alisson a fost accidentat si a demonstrat ca echipa se poate baza pe el oricand este nevoie, astfel ca sansele lui Karius sa joace la Liverpool sunt nule.

Karius mai are contract cu Liverpool pana in 2021.