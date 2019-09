Bernardo Silva rupe tacerea! Prima reactie a jucatorului dupa ce a aflat ca risca sa fie suspendat sase partide

Bernardo Silva a fost in mijlocul unui scandal urias in Anglia dupa ce a postat pe Twitter o poza controversata.

Jucatorul risca sa primeasca sase meciuri de suspendare dupa ce in urma cu o saptamana a postat pe Twitter o poza in care il asemana pe colegul sau Mendy cu mascota unei firme care face bomboane de ciocolata.

Bernardo Silva a fost reclamat de cei de la "Kick It Out", organizatie care lupta impotriva rasismului din fotbal.

Bernardo Silva a trimis o scrisoare oficiala catre Federatia Engleza de fotbal in care explica ca nu a vrut in niciun fel sa supere pe cineva si isi exprima regretul pentru ce s-a intamplat.

Si Mendy care a fost subiectul postarii a trimis o scrisoare catre federatie pentru a-i lua apararea colegului sau de la City.

Pep Guardiola a sarit din nou in apararea jucatorului la conferinta de presa dinaintea meciului Everton - Manchester City:

"Haideti sa ne concentram pe alte probleme, nu pe Bernardo. A fost o gluma! Aceste lucruri se intampla de o mie de ori cu oameni albi. A fost o animatie. Daca cineva a fost deranjat pot sa inteleg. Bernardo probabil a primit o lectie si nu se va mai intampla vreodata", a spus Guardiola.

Bernardo Silva writes apology to FA over Benjamin Mendy tweet after being accused of racism https://t.co/5c9nyFIttZ pic.twitter.com/GnXEWVX0OR