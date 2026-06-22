Întâlnirea cu Kobe Bryant l-a marcat pe Virgil Stănescu. "Am avut șansa asta!"

Totuși, fotbalistul nu a trecut de vizita medicală, iar FCSB a refuzat repetarea examinării. Astfel, transferul nu s-a mai realizat, iar fotbalistul a rămas ”cu buza umflată”.

Transferul ratat a stârnit un scandal uriaș în Superliga României. Zoltan Szondy i-a acuzat pe roș-albaștri că nu au gestionat așa cum trebuie mutarea. Președintele de la Csikszereda a susținut, afirmații întărite și de medicul echipei, că este vorba despre o afecțiune cronică în cazul fotbalistului, care nu îl împiedică să se antreneze și să evolueze la cel mai bun nivel.

În replică, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a susținut că Ceara este operat la ambii genunchi, lucru inacceptabil pentru FCSB.

Luni dimineață, Anderson Ceara a revenit la Miercurea Ciuc și s-a antrenat alături de Csikszereda, așa cum se arată în fotografiile publicate de clubul din Harghita pe rețelele sociale.