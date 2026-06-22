articol scris de Matei BARBU
Întâlnirea cu Kobe Bryant l-a marcat pe Virgil Stănescu. "Am avut șansa asta!"
Emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, l-a avut invitat pe fostul mare baschetbalist al României, Virgil Stănescu, component timp de 15 ani al reprezentativei tricolore. Printre alte subiecte - pe care le puteți vedea AICI -, Stănescu a comentat și mai multe fotografii la rubrica Imagini de Arhivă.
Efectul „Mamba Mentality”: Lecții de la Kobe Bryant, prin ochii lui Virgil Stănescu
Fostul căpitan al naționalei de baschet, Virgil Stănescu, a vorbit în emisiunea Poveștile Sport.ro, difuzată de VOYO și Sport.ro, și despre întâlnirea cu regretatul Kobe Bryant. Stănescu, multiplu campion al României, a absolvit Universitatea South Alabama din Statele Unite și a rămas legat prin mii de fire de sportul american.
Stănescu a rămas profund marcat și a scos în evidență câteva detalii despre fenomenul Kobe Byant.
”Am avut șansa să fiu cu Kobe la lansarea cărții lui The Mamba Mentality in LA, fantastic este un exemplu și este un om pentru cei care ne ascultă și pentru cei care fac sport. Căutați puțin niște interviuri de ale lui, modul in care, nu știu, e incredibil modul în care se pregătea Kobe și mentalitatea pe care a avut-o Kobe în baschet", a declarat Virgil Stănescu la emisiunea Poveștile Sport.ro.
Kobe Bryant, sursă de inspirație pentru Virgil Stănescu
Născut în Philadelphia, Kobe Bryant a fost unul dintre cei mai valoroși baschetbaliști americani. Din 1996 a jucat la echipa Los Angeles Lakers, unde a scris istorie. L-a avut coleg și pe Shaquille O'Neal o perioadă când împreună au câștigat trei trei titluri NBA la rând (2000-2002). Ulterior, Kobe a devenit cel mai valoros jucător la Lakers. Kobe Bryant a mai câștigat două titluri NBA în anii 2009 și 2010, alături de, printre alții, Pau Gasol, Andrew Bynum, Ron Artest, dar în aceste ultime două campionate el a fost liderul celor de la Lakers.
Pe14 decembrie 2014, Bryant a devenit al treilea cel mai bun marcator din NBA, depășindu-l pe Michael Jordan (32.292 puncte) într-un meci contra celor de la Minnesota, câștigat cu 100-94.
Pe 26 ianuarie 2020, Kobe Bryant, impreună cu alte opt persoane au murit în urma unui accident aviatic, în California. În elicopterul care s-a prăbușit se afla si fiica lui de 13 ani, Gianna Bryant.
CARIERA LUI VIRGIL STĂNESCU
1994 – 1995 CSS1 București, România
1995 – 1998 SOCED Bucuresti, România / Capitan
1996 – 2009 Lotul Național al României / 10 ani Căpitan al Lotului National
1998 – 2001 Universitatea Alabama de Sud, SUA / Căpitan
2001 – 2002 Open Skyliners Frankfurt, Germania
2002 – 2003 BC Oostende, Belgia
2003 – 2004 Turk-Telekom, Turcia / Capitan
2004 – 2005 Dinamo Bucuresti, România
2005 – 2006 Spartak St. Petersburg, Rusia
2006 – 2007 Spartak Primorie Vladivostok, Rusia / Capitan
2007 – 2008 Unics Kazan, Rusia
2008 – 2009 CSK VVS Samara, Rusia
2009 – 2010 Banca Tercas Teramo, Italia
2010 – 2011 Steaua Bucuresti, Romănia / Capitan
2011 – 2012 BC Mures, Romania / Capitan
2012 – 2013 CSU Asesoft Ploiesti, Romania / Coăcapitan
2013 – 2014 Steaua CSM Eximbank