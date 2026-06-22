articol scris de Matei BARBU

Întâlnirea cu Kobe Bryant l-a marcat pe Virgil Stănescu. "Am avut șansa asta!"

Emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, l-a avut invitat pe fostul mare baschetbalist al României, Virgil Stănescu, component timp de 15 ani al reprezentativei tricolore. Printre alte subiecte - pe care le puteți vedea AICI -, Stănescu a comentat și mai multe fotografii la rubrica Imagini de Arhivă.

Efectul „Mamba Mentality”: Lecții de la Kobe Bryant, prin ochii lui Virgil Stănescu

Fostul căpitan al naționalei de baschet, Virgil Stănescu, a vorbit în emisiunea Poveștile Sport.ro, difuzată de VOYO și Sport.ro, și despre întâlnirea cu regretatul Kobe Bryant. Stănescu, multiplu campion al României, a absolvit Universitatea South Alabama din Statele Unite și a rămas legat prin mii de fire de sportul american.

Stănescu a rămas profund marcat și a scos în evidență câteva detalii despre fenomenul Kobe Byant.

”Am avut șansa să fiu cu Kobe la lansarea cărții lui The Mamba Mentality in LA, fantastic este un exemplu și este un om pentru cei care ne ascultă și pentru cei care fac sport. Căutați puțin niște interviuri de ale lui, modul in care, nu știu, e incredibil modul în care se pregătea Kobe și mentalitatea pe care a avut-o Kobe în baschet", a declarat Virgil Stănescu la emisiunea Poveștile Sport.ro.