Bayern pune la cale un supertransfer. Un star din Premier League poate veni pe 100 de milioane de euro!

Bayern incearca sa il fure pe Heung-Min Son de la Spurs si este dispusa sa ii acorde un salariu urias sud-coreanului.

Atacantul lui Mourinho are 18 goluri si 16 pase de gol in acest sezon, evoluand in 41 de partide. Pentru Bayern nu va fi deloc usor din punct de vedere financiar sa il transfere pe atacantul care a mai evoluat 5 ani in Bundesliga, pentru Hamburg si Leverkusen.

Jucatorul de 28 e ani mai are contract cu Spurs pana in 2023. Bayern poate astepta pana vara viitoare pentru a parafa intelegerea, astfel incat suma de transfer sa fie cat mai mica, anunta Football Insider. In acest moment, Son e cotat pe piata internationala la peste 100 de milioane de euro.



In 2015, Tottenham platea 30 de milioane de euro pentru sud-corean, iar de atunci a devenit unul dintre cei mai importanti jucatori din istoria recenta a clubului englez. A strans in total 270 de meciuri pentru Spurs, dintre care 188 doar in Premier League. Are 103 goluri in toate competitiile si 63 de pase decisive. Pentru echipa nationala a punctat de 26 de ori in 89 de selectii.

In Februarie, Son a ezitat sa vorbeasca despre contractul sau, in cadrul unei conferinte de presa, anunta ziarele din Albion: "E putin nefiresc sa vorbesc despre un nou contract in acest moment. Sunt focusat pe meciuri si pe echipa pentru ca asta este cel mai important in acest moment". Declaratia lui a dat nastere multor speculatii.

Englezii anunta ca Bayern ii pregateste lui Son un contract de 10 milioane de euro pe sezon, valabil 5 ani. Pentru un loc de titular, Son se va lupta cu Kingsley Coman.