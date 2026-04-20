Bayern Munchen a cucerit al 35-lea său titlu de campioană a Germaniei şi al 13-lea în ultimele 14 sezoane, după ce a învins-o pe Stuttgart.

Bavarezii au obţinut primul lor trofeu dintr-o triplă pe care o pot realiza în acest sezon, fiind calificaţi în semifinalele Ligii Campionilor (contra francezilor de la Paris Saint-Germain) şi ale Cupei Germaniei (contra lui Bayer Leverkusen).

Cu 79 de puncte, Bayern nu mai poate fi ajunsă de următoarea clasată, Borussia Dortmund, care are 64 de puncte, cu patru etape până la finalul sezonului.

În confruntarea de ieri, șvabii au deschis scorul, la Munchen, prin Chris Fuhrich (21), dar Bayern a punctat de trei ori, în decurs de şapte minute, prin Raphael Guerreiro (31), Nicolas Jackson (33) şi Alphonso Davies (37). În repriza secundă, Harry Kane (52) a marcat al 32-lea său gol în acest sezon în Bundesliga (51 în toate competiţiile), iar spaniolul Chema Andres a închis tabela (88): 4-2 Bayern.

Potrivit Agerpres, cu 109 goluri marcate în 30 de partide de campionat, echipa antrenată de Vincent Kompany (foto) a stabilit deja un nou record de eficacitate în Bundesliga, vechea performanţă datând din ediţia 1971/72, când Bayern-ul lui Gerd Muller marca 101 goluri.