Aubameyang la Chelsea! Cât îi va costa afacerea pe londonezi

Aubameyang a părăsit Londra abia în ianuarie, când a finalizat o altă mutare dramatică în ziua termenului limită, când a plecat de la Arsenal la Barcelona.

Deși s-a bucurat de un început foarte bun pentru catalani, aducerea unor jucători de top în această vară l-au obligat pe gabonez să devină doar un jucător de rezervă. Între timp, restricțiile financiare ale Barcelonei îi obligă să mai vândă din jucători în această vară.

Pierre Aubameyang update. The two clubs are in direct contact today as they want to reach an agreement in the next hours — been told that Marcos Alonso is again discussed as part of the deal. ???????? #CFC

Chelsea have made new proposal with fixed fee plus Alonso. Up to Barça now. pic.twitter.com/EKQHa1k67z