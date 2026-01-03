Arteta, uluit de starul lui Arsenal: „Nu văd unde s-ar putea opri”

Arteta, uluit de starul lui Arsenal: „Nu văd unde s-ar putea opri" Premier League
Arsenal s-a impus cu 3-2 în deplasarea de la Bournemouth, într-un meci din runda 20 de Premier League.

Golurile au fost marcate de Declan Rice (54', 71') și Gabriel (16') pentru Arsenal, în timp ce pentru Bournemouth au înscris Evanilson (10') și Kroupi (76').

  • Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Arteta, uluit de starul lui Arsenal: „Nu văd unde s-ar putea opri”

Rice a reușit o „dublă” în acest meci și a fost cel mai bun jucător de pe teren. El a revenit după o accidentare, iar Mikel Artetat a lăudat felul în care a evoluat englezul în această seară.

Antrenorul spaniol a scos în evidență realizările jucătorului său, care a decis partida din Premier League.

„Declan Rice își îmbunătățește constant jocul. Își îmbunătățește constant rolul în echipă.

Nu văd unde s-ar putea opri, pentru că încă se poate îmbunătăți în mai multe zone și vrea să se îmbunătățească. Deci, da, este un jucător esențial pentru noi.”, a spus Mikel Arteta.

Antrenorul lui Arsenal a dezvăluit faptul că Rice a muncit mult pentru a reveni pe teren și pentru a juca în această partidă.

„Declan a depus atât de mult efort în ultimele zile pentru a fi disponibil astăzi.

Nu știam pentru cât timp va fi indisponibil, așa că a dat la maximum. A fost recompensat. Echipa a fost răsplătită cu două goluri grozave”, a dezvăluit tehnicianul spaniol.

Arsenal este lider în Premier League și are cu șase puncte mai mult decât Aston Villa, aflată pe locul secund.

Premier League | Rezumat Bournemouth – Arsenal 2-3 (03-01-2026)

