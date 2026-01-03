Arteta, uluit de starul lui Arsenal: „Nu văd unde s-ar putea opri”

Golurile au fost marcate de Declan Rice (54', 71') și Gabriel (16') pentru Arsenal, în timp ce pentru Bournemouth au înscris Evanilson (10') și Kroupi (76').

Arsenal s-a impus cu 3-2 în deplasarea de la Bournemouth , într-un meci din runda 20 de Premier League.

Rice a reușit o „dublă” în acest meci și a fost cel mai bun jucător de pe teren. El a revenit după o accidentare, iar Mikel Artetat a lăudat felul în care a evoluat englezul în această seară.

Antrenorul spaniol a scos în evidență realizările jucătorului său, care a decis partida din Premier League.

„Declan Rice își îmbunătățește constant jocul. Își îmbunătățește constant rolul în echipă.

Nu văd unde s-ar putea opri, pentru că încă se poate îmbunătăți în mai multe zone și vrea să se îmbunătățească. Deci, da, este un jucător esențial pentru noi.”, a spus Mikel Arteta.

Antrenorul lui Arsenal a dezvăluit faptul că Rice a muncit mult pentru a reveni pe teren și pentru a juca în această partidă.

„Declan a depus atât de mult efort în ultimele zile pentru a fi disponibil astăzi.

Nu știam pentru cât timp va fi indisponibil, așa că a dat la maximum. A fost recompensat. Echipa a fost răsplătită cu două goluri grozave”, a dezvăluit tehnicianul spaniol.

Arsenal este lider în Premier League și are cu șase puncte mai mult decât Aston Villa, aflată pe locul secund.

