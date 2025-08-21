Sunderland a jucat patru sezoane consecutive în liga a treia

Sunderland a început stagiunea actuală cu o victorie contra lui West Ham United, scor 3-0. Ultima dată când "Pisicile Negre" câștigau trei puncte în Premier League se întâmpla în urmă cu opt ani, pe 6 mai 2017, când se impuneau în deplasare contra lui Hull City, scor 2-0, prin reușitele lui Billy Jones (69) și Jermain Defoe (90+2).



Echipa era manageriată atunci de David Moyes, iar în lot se găseau fotbaliști precum Jordan Pickford, John O'Shea, Javier Manquillo, Papy Djilobodji, Jason Denayer, Fabio Borini, Jermain Defoe, Wahbi Khazri sau Sebastian Larsson. La finalul acelui sezon, echipa a retrogradat de pe ultima poziție, petrecând patru ani în Championship (2017-2018, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025) și alți patru în League One (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).



Este de șase ori campioană a Angliei

Sunderland Association Football Club este un club înființat în 1879 și devenit profesionist în 1885, care evoluează pe Stadium of Light (49.000 de locuri), după mutarea de vechiul Roker Park, în 1997. În palmaresul echipei se găsesc First Division (1891-1892, 1892-1893, 1894-1895, 1901-1902, 1912-1913, 1935-1936 / + de cinci ori locul secund), FA Cup (1936-1937, 1972-1973), FA Charity Shield (1936), EFL Trophy (2020-2021), Sheriff of London Charity Shield (1903) și Football World Championship (1892, 1893, 1895), dar și 84 de sezoane în First Division/ Premier League.



Finanțatori sunt miliardarii Kyril Louis-Dreyfus (64%) și Juan Sartori (36%). Echipa este antrenată de francezul Regis Le Bris, iar vedetele lotului actual sunt Granit Xhaka, Patrick Roberts, Omar Alderete, Nordi Mukiele, Simon Adingra, Arthur Masuaku, Luke O'Nien, Habib Diarra, Enzo Le Fee și Reinildo Mandava.

Foto - Getty Images

