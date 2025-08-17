Următoarele trei sezoane de Premier League se văd pe VOYO, la fel ca emisiunea ”Play On Sport”. Sâmbătă seară, moderatorul Cristi Pintea i-a avut invitați pe trei foști mari internaționali români: Costel Pantilimon, Ciprian Marica și Răzvan Raț.



Pantilimon, câștigător de Premier League cu Manchester City, a mai fost legitimat în Anglia la Sunderland, Watford și Nottingham Forest.



Costel Pantilimon, poveste fabuloasă din Anglia: ”'Bă, tu ești sănătos la cap?' Așa mi-au spus! Îmi vâjâiau geamurile de la casă”



Costel Pantilimon a ajuns la Sunderland în 2014, după ce Manchester City l-a lăsat să plece liber de contract de pe Etihad după trei sezoane.



În cadrul emisiunii, fostul portar a povestit că, în momentul în care s-a transferat la Sunderland, s-a mutat chiar în orașul portuar. Iarna, vântul și frigul i-au pus capac lui Pantilimon, care fusese atenționat de colegi abia după ce își alesese locul.



”Să vă povestesc ceva. Eu nu știam! Când m-am mutat prima dată, m-am decis să stau în Sunderland. Am găsit o casă pe plajă. Toți stăteau în Newcastle. Și m-au întrebat 'tu unde stai?'. 'Aici în Sunderland'. 'Bă, tu ești sănătos la cap?' Asta a fost reacția lor. Mă interesa să stau aproape de bază. 'Ok, vorbim în iarnă'.



A venit iarna, băi, îmi vâjâiau geamurile de la casă. Nu puteam să dorm!”, a relatat Pantilimon.

