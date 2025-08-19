Doar câțiva au reușit să lase urme adânci, Dan Petrescu fiind exemplul clasic, cu peste 200 de meciuri în cel mai puternic campionat din lume.



Despre acest subiect s-a discutat în cea mai recentă ediție a emisiunii Play On Sport, difuzată pe VOYO, unde Costin Ștucan i-a avut invitați pe Florin Gardoș, Costel Pantilimon și jurnalistul Andru Nenciu.



Costel Pantilimon: „Mă așteptam să rămână mai mult acolo”



Întrebați care ar fi românii care ar fi putut să facă mai mult în Premier League, Pantilimon n-a stat pe gânduri și a rostit un singur nume: Ionel Ganea.



„Uite, mă așteptam ca Ionel Ganea să rămână mai mult acolo. Profilul lui e foarte puternic, foarte decisiv, mă așteptam să stea mai mult acolo”, a spus fostul portar al lui Sunderland și Manchester City.



Ganea a ajuns în Anglia în decembrie 2003, transferat de la Bursaspor la Wolverhampton Wanderers. A jucat aproape 2000 de minute pentru „lupi”, strângând 39 de meciuri, 9 goluri și o pasă decisivă.

