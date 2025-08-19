Andrei Prepeliță aduce un atacant și un mijlocaș la Unirea Slobozia!

În acest început de campionat, Unirea Slobozia a reușit un rezultat surprinzător în Ghencea, în fața FCSB. Ialomițenii s-au impus cu 1-0 în etapa a cincea din Superliga României. Apoi, în runda a 6-a, Unirea Slobozia a dublat succesul contra campioanei, trecând de Metaloglobus cu 2-1.

Unirea Slobozia are, după șase meciuri în noua ediție a Superligii României, trei victorii, o remiză și două eșecuri, cu un total de 10 puncte și un golaveraj de 10 goluri marcate și opt primite.

Unirea Slobozia, start bun de sezon cu Andrei Prepeliță antrenor

Clubul din Slobozia a început campionatul pe terenul CFR-ului, în fața căreia a cedat cu 1-2, iar apoi a întâlnit Csikszereda, de care a trecut cu 6-1, FC Botoșani, scor 4-0, Oțelul Galați, scor 0-0, FCSB, scor 1-0, și Metaloglobus, formație de care a trecut cu 2-1.

În etapa a 7-a din prima divizie, Unirea Slobozia va juca împotriva fostului antrenor, Adrian Mihalcea, ajuns la UTA. Întâlnirea va avea loc pe terenul celor de la Arad.

Vrea să se întărească în continuare Unirea Slobozia, după cum a declarat președintele Ilie Lemnaru într-un dialog cu Sport.ro, precizând că Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu vor mai aduce un atacant și un fundaș central sau un mijlocaș central.

Formația din Slobozia mai aduce un atacant și un mijlocaș sau fundaș

Vârful va veni din Franța sau din Portugalia, dintr-o ligă inferioară, dar pe masă sunt mai multe variante. Sunt analizate mai multe nume, iar apoi va hotărî stafful tehnic care e cea mai bună soluție, dar trebuie să se încadreze și în plafonul salarial stabilit de conducere, pentru a se raporta la suma totală a bugetului.

”Mai avem pe lista de transferuri un atacant, dacă tot s-a eliberat un loc cu Lupu, care a plecat. Cred că vom mai aduce un mijlocaș număr opt sau un fundaș central. Vedem ce va alege antrenorul, între un mijlocaș central și un fundaș central.

Cred că atacantul va veni din afară, trebuie să găsim pe cineva care se încadrează în bugetul nostru. Poate vom aduce un atacant din Portugalia, liga a 2-a, Franța, liga a 3-a... . Din punct de vedere financiar, e foarte greu să aducem un atacant care să dea goluri”, a declarat președintele Unirii, Ilie Lemnaru, pentru Sport.ro.

În privința mutărilor făcute până acum, conducătorul a declarat:

”În această vară au venit jucători care știu situația noastră, avem un plafon salarial pe care putem să îl oferim. Au preferat, poate, și stabilitatea financiară cei care au venit, să primească lunar banii, mai sunt și prime, și poate ajung la salariile pe care le puteau lua în altă parte astfel.

Am vrut jucători care să poată face performanță, iar asta cred că s-a văzut până acum”.

