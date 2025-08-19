Petrodolarii arabilor transformă niște transferuri, considerate „imposibile“ cândva, în realitate. De când Cristiano Ronaldo a semnat cu Al-Nassr Riad, în ianuarie 2023, vedem acest trend tot mai accentuat al unor mutări sonore, în Saudi Pro League.

Ultimul care a lungit lista vedetelor, care au ajuns în Regat, e francezul Kingsley Coman (29 de ani). Cu 58 de selecții și 8 goluri în naționala țării sale, Coman a lăsat Bayern Munchen, după 10 ani, și tocmai a semnat cu Al-Nassr Riad. Formația bavareză s-a ales cu 25 de milioane de euro. Iar jucătorul va fi „îngropat“ în banii arabilor, la rândul său!

Potrivit informațiilor din Orientul Mijlociu, la Al-Nassr, Coman va avea un contract anual, în jurul sumei de 17-18 milioane de euro.

Pornind de aici, Sylvian Wiltord (51 de ani), o legendă vie a fotbalului francez, i-a luat apărarea lui Coman pentru alegerea făcută, în această vară.

„Haideți să fim sinceri. Cine îl poate condamna pe Coman? Cine poate refuza o asemenea ofertă? Coman a stat zece ani, la Bayern. E o raritate așa ceva, în fotbalul de astăzi. A câștigat tot ce se putea cu Bayern. În acest context, mutarea în Arabia Saudită e perfect de înțeles. Și a venit la momentul potrivit. Trăiești o dată și e posibil să nu te mai întâlnești cu o asemenea ocazie. Campionatul saudit a devenit tot mai puternic, de la un sezon la altul. E ceva incredibil, mai ales când vezi că se duc acolo și jucători tineri și foarte talentați. Cel puțin la Mondialul Cluburilor, s-a văzut cum echipele saudite au crescut“, a spus Wiltord.

Potrivit informațiilor din presa mondială, Coman poate câștiga până la 25 de milioane de euro pe sezon, dacă își va încasa, integral, și bonusurile de performanță, pe lângă salariul său de bază.

