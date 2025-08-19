Există și părți bune, în aventura africană pe care Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a început-o de curând, la Al-Hilal Omdurman din Sudan. Peste ani, el își va putea publica amintirile fotbalistice, făcând o autobiografie cu un capitol generos dedicat acestei echipe!

La câte probleme a avut „Reghe“, în doar două săptămâni, legate de alegerea locului de cantonament, programul de pregătire, plus situația incertă din Sudan, ne putem imagina doar ce va urma, odată ce Al-Hilal Omdurman va începe sezonul.

Până atunci, tehnicianul român a ajuns să facă un cantonament, în cea mai exotică desinație, de când e în fotbal. În Tanzania! Mai precis, în Dar es Salaam, cel mai mare oraș din această țară. Doar că, încă din prima zi de după reunirea lotului, „Reghe“ a primit o veste proastă.

„Eu plec! Am oferte de afară“

Când a bătut palma cu Al-Hilal Omdurman, Reghecampf s-a înțeles cu conducerea clubului pentru următoarea strategie: să mizeze pe lotul actual, în mare parte, transferurile urmând a fi făcute în fereastra din ianuarie.

Acum însă, planurile au fost date peste cap! Pentru că Adama Coulibaly (19 ani), atacantul de la care Al-Hilal Omdurman avea mari așteptări, l-a anunțat pe Reghecampf că nu vrea să mai stea la formația din Sudan.

„Eu plec! Am oferte de afară. Din Franța, dar și din Arabia Saudită“, ar fi transmis vârful de 19 ani.

Iminenta plecare a lui Coulibaly va fi o lovitură mare de tot pentru Reghecampf, după cum a notat presa din Sudan, în condițiile în care, în momentul de față, mulți jucători străini refuză să semneze cu formațiile din Sudan din cauza războiului civil din această țară.

