Radu Drăgușin e pe picior de plecare, la Tottenham! Asta dacă ne luăm după tot ce s-a scris în ultimele două săptămâni. La care s-a adăugat, astăzi, informația distribuită de Fabrizio Romano, după cum Sport.ro a arătat aici.

În ciuda acestor speculații, în acest moment, Drăgușin e tot la Londra și sub comanda antrenorului Thomas Frank. Acesta n-a spus, în niciun moment, că n-ar avea nevoie de internaționalul român. Din contră! Problema e că, la Tottenham, cuplul van de Ven – Romero e bătut în cuie în centrul apărării. De aici și rămânerea lui Drăgușin pe banca de rezerve – cu excepția meciului Crystal Palace – Tottenham (0-1) de pe 28 decembrie -, de când Radu s-a refăcut complet.

Astăzi însă, perechea van de Ven – Romero nu mai poate fi folosită de Thomas Frank, în meciul din cupă cu Aston Villa. Jurnalistul freelancer, Daniel Radu, a aflat explicația acestei situații, care îi oferă lui Drăgușin o șansă mare, în această seară, într-un moment în care se vorbește tot mai mult despre plecarea sa în Italia.

Suspendarea lui Romero, șansa lui Drăgușin

Pentru meciul cu Aston Villa (diseară, ora 19:45, VOYO), londonezii au foarte multe probleme de lot:

*Maddison, Kulusevski, Kudus și Bentancur sunt accidentați.

*Bergvall, Udogie și Solanke sunt incerți.

*Bissouma și Sarr sunt plecați la Cupa Africii.

*Romero e suspendat.

Absența ultimului jucător de pe lista de mai sus poate fi marea șansă a lui Drăgușin. Acesta poate fi titularizat în centrul apărării, lângă van de Ven. Dar și dacă n-ar prinde primul 11, Radu ar avea șanse mai mari de a juca acum și de a-l convinge pe Thomas Frank că poate fi o soluție pentru Spurs, inclusiv în viitorul imediat.

