Manchester City - Bournemouth, de la 18:30, în exclusivitate pe VOYO! „Cetățenii” își pot lua revanșa pe „Etihad”

Manchester City - Bournemouth este de la ora 18:30 și poate fi vizonat în exclusivitate pe VOYO.

Partida Manchester City - Bournemouth, din runda a zecea de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi vizionată în exclusivitate pe platforma VOYO și LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Manchester City vine după înfrângerea cu Aston Villa, scor 0-1, din ultima etapă din Premier League și se află pe locul opt în clasament, cu 16 puncte în 9 meciuri.

De cealaltă parte, Bournemouth este una dintre marile surprize ale acestui sezon și este pe locul doi în Premier League, cu 18 puncte. „Cireșele” vin după victoria din runda trecută, scor 2-0, cu Nottingham Forest.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut și s-a încheiat cu victoria 3-1 a „cetățenilor”.

Marea problemă a lui Guardiola

Guardiola a insistat că singurul său impediment real sunt accidentările, amintind că problemele medicale. "Pentru ce mă rog în acest sezon este să am echipa completă. Când am avut echipa gata, în ultimele 15-20 de meciuri am fost cei mai buni din Premier League", și-a lăudat el echipa.

"În zece ani, poți avea două sau trei luni mai proaste. Se întâmplă. Nu e nicio catastrofă. În general, sunt mulțumit cu multe lucruri sezonul acesta. Chiar sunt fericit", a încheiat Guardiola, citat de Sky Sports.

Pentru City urmează meciul de pe teren propriu cu Bournemouth, programat duminică.

