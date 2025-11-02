Manchester City - Bournemouth, de la 18:30, în exclusivitate pe VOYO! „Cetățenii” își pot lua revanșa pe „Etihad”

Partida Manchester City - Bournemouth, din runda a zecea de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi vizionată în exclusivitate pe platforma VOYO și LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro .

Manchester City - Bournemouth, de la 18:30, în exclusivitate pe VOYO

Manchester City vine după înfrângerea cu Aston Villa, scor 0-1, din ultima etapă din Premier League și se află pe locul opt în clasament, cu 16 puncte în 9 meciuri.

De cealaltă parte, Bournemouth este una dintre marile surprize ale acestui sezon și este pe locul doi în Premier League, cu 18 puncte. „Cireșele” vin după victoria din runda trecută, scor 2-0, cu Nottingham Forest.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut și s-a încheiat cu victoria 3-1 a „cetățenilor”.

