Scandalul ia amploare la Southampton: patronul e furios, jucătorii vor să-și dea clubul în judecată!

Southampton a fost exclusă din barajul pentru promovarea în Premier League, după ce a fost găsită vinovată de spionarea adversarei din semifinalele play-off-ului din Championship, Middlesbrough, a anunţat, marţi, Liga engleză de fotbal (EFL).

Scandalul ia amploare la Southampton

Nebunia abia acum începe. ”Sfinții” au anunțat că vor face apel la decizia luată de EFL, dar sunt șanse mici ca lucrurile să capete o întorsătură neașteptată înainte de finala barajului. Cert este că antrenorul Tonda Eckert (33 de ani) își riscă postul, dar și cariera.

Germanul ar putea fi dat afară după acest episod, anunță TalkSPORT. Patronul celor de la Southampton, Dragan Solak, este furios și vrea ca vinovații pentru cele întâmplate să plătească.

Nu ar fi singura problemă cu care se confruntă Eckert: ar putea primi și o suspendare serioasă din partea FA dacă va fi găsit vinovat.