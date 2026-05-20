Scandalul ia amploare la Southampton: patronul e furios, jucătorii vor să-și dea clubul în judecată!

Scandal de proporții în fotbalul britanic, după ce Southampton a fost exclusă din barajul de promovare în Premier League.

Southampton a fost exclusă din barajul pentru promovarea în Premier League, după ce a fost găsită vinovată de spionarea adversarei din semifinalele play-off-ului din Championship, Middlesbrough, a anunţat, marţi, Liga engleză de fotbal (EFL).

Nebunia abia acum începe. ”Sfinții” au anunțat că vor face apel la decizia luată de EFL, dar sunt șanse mici ca lucrurile să capete o întorsătură neașteptată înainte de finala barajului. Cert este că antrenorul Tonda Eckert (33 de ani) își riscă postul, dar și cariera.

Germanul ar putea fi dat afară după acest episod, anunță TalkSPORT. Patronul celor de la Southampton, Dragan Solak, este furios și vrea ca vinovații pentru cele întâmplate să plătească.

Nu ar fi singura problemă cu care se confruntă Eckert: ar putea primi și o suspendare serioasă din partea FA dacă va fi găsit vinovat.

În plus, jucătorii sunt gata să facă scandal, ținând cont că și-au câștigat pe teren dreptul de participare în finala barajului pentru Premier League, cu Hull City. Câțiva dintre aceștia iau serios în calcul să-și dea propriul club în judecată.

Hull City și Middlesbrough vor juca finala barajului de promovare în Premier League pe 23 mai, pe stadionul Wembley. Coventry City și Ipswich Town sunt celelalte echipe care au promovat deja în prima ligă engleză.

Middlesbrough a cerut excluderea lui Southampton

EFL a confirmat că Southampton (sfinţii) poate face apel la decizie şi că ”părţile lucrează pentru a încerca să rezolve orice apel miercuri 20 mai”.

Middlesbrough, care a cerut excluderea clubului Southampton după ce acesta a filmat antrenamentul dinaintea meciului tur, pe 7 mai, a salutat decizia.

”Consideră că această decizie transmite un mesaj clar pentru viitorul jocului în privinţa integrităţii şi conduitei sportive”, a comunicat Middlesbrough.

