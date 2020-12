Arsenal vrea sa dea LOVITURA in aceasta iarna! Cine este starul de la Real Madrid cu care Arteta vrea sa-si intareasca atacul

Arsenal are un sezon dezastruos in Premier League.

Echipa lui Mikel Arteta este pe locul 15 in clasament, avand doar 14 puncte dupa primele 14 etape ale sezonului. In aceste conditii, "tunarii" vor incerca sa faca o serie de transferuri importante in perioada de mercato din aceasta iarna.

Sefii de pe Emirates au mai multi jucatori in vizor, printre care se remarca doi fotbalisti de la Real Madrid. Pe langa Isco, care poate pleca de la Real nemaifiind dorit de Zidane, Arteta a mai pus ochii si pe Vinicius Junior, pe care isi doreste sa-l imprumute pana la finalul sezonului.

Interesul londonezilor pentru Vinicius s-a manifestat si in trecut, motiv pentru care oficialii lui Arsenal sunt in relatii bune cu impresarul fotbalistului pe care il considera o solutie perfecta pentru atac.

Vinicius a fost unul dintre jucatorii pe care Zidane a mizat in multe partide, insa fotbalistul adus pentru 45 de milioane de euro de la Flamengo in 2018 nu a impresionat. In cele 18 aparitii in tricoul madrilenilor, Vinicius a inscris doar 3 goluri, motiv pentru care londonezii spera sa ii obtina imprumutul.

In urmatorul meci din Premier League, Arsenal va infrunta sambata, de la ora 19:30, cealalta echipa din Londra, Chelsea.