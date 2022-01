Probleme mari de lot la Liverpool. Echipa lui Klopp cere amânarea meciului cu Arsenal din Cupa Ligii Angliei

Liverpool şi-a anulat antrenamentul de marţi, iar apoi a decis să solicite amânarea meciului de joi.

Antrenorul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a lipsit de la meciul de duminică, din Premier League, cu Chelsea, după ce a fost suspect de coronavirus.

Alisson, Joel Matip şi Roberto Firmino au fost testaţi pozitiv, la fel ca şi alţi trei membri ai stafului tehnic.

De asemenea, Liverpool nu se poate baza nici pe Mohamed Salah, Sadio Mane şi Naby Keita, aflaţi la Cupa Africii pe Naţiuni.

Meciul cu Arsenal este programat, joi, pe Emirates Stadium, de la ora 21.45.

We can confirm an application has been submitted for the postponement of Thursday’s Carabao Cup semi-final, first-leg tie with Arsenal due to an escalating number of suspected positive COVID-19 cases and player availability.