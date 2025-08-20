Arsenal a s-a deplasat la Manchester în prima etapă pentru confruntarea cu United de duminică, de la ora 18:30, încheiată 1-0 în favoarea echipei pregătite de Mikel Arteta.

Lovitură pentru Arsenal! S-a ”rupt” vedeta de 65.000.000 de €



Jurnalistul sportiv de la The Athletic, David Ornstein, a scris pe rețelele social media că vedeta lui Arsenal, Kai Havertz, a suferit o accidentare la genunchi. Neamțul a bifat 30 de minute în weekend pe ”Old Trafford”, după ce a fost introdus în minutul 60.



Orstein a indicat faptul că Havertz încă efectuează investigații medicale și că nu se știe exact cât va absenta fotbalistul de bază al lui Mikel Arteta de pe ”Emirates”.



Jurnalistul a mai semnalat și faptul că ”tunarii” vor căuta acum, cât le mai permite timpul, având în vedere că fereastra de transferuri se încheie pe 1 septembrie, un înlocuitor pentru Havertz.



Rămâne de văzut pe cine va aduce conducerea londoneză ca suplinitor al neamțului cotat de site-urile de specialitate la 65 de milioane de euro.



”Atacantul lui Arsenal, Kai Havertz, va absenta o perioadă din cauza unei accidentări la genunchi. Evaluările în cazul internaționalului german de 26 de ani sunt abia la început, astfel că pronosticul și durata indisponibilității nu sunt încă clare.



Între timp, Arsenal explorează activ piața transferurilor pentru a aduce un jucător care să întărească ofensiva și să ofere acoperire”, a scris David Ornstein pe contul său de Twitter/X.

