Arsenal a dat lovitura pe piața transferurilor! Fabrizio Romano a anunțat mutarea

Arsenal a dat lovitura pe piața transferurilor! Fabrizio Romano a anunțat mutarea Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

”Tunarii” au început cu dreptul noul sezon din Premier League, transmis în exclusivitate pe VOYO.

TAGS:
ArsenalPremier LeagueKai Havertz
Din articol

Arsenal s-a deplasat duminică la Manchester pentru confruntarea cu United din prima rundă a noii stagiuni. Echipa pregătită de Mikel Arteta s-a impus cu 1-0 în fața formației dirijate de Ruben Amorim.

Arsenal a dat lovitura pe piața transferurilor! Fabrizio Romano a anunțat transferul

De la Arsenal s-a ”rupt” însă Kai Havertz, fotbalist de bază în lotul lui Mikel Arteta. Iar Arsenal, care a încheiat sezonul trecut pe a doua poziție în eșalonul de top al Angliei, a trebuit să-i caute cât mai repede un înlocuitor.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Arsenal s-a înțeles cu Crystal Palace pentru transferul lui Eberechi Eze.

”Tunarii” vor plăti 70 de milioane de euro pentru serviciile lui Eze, pentru care s-au luptat și cei de la Tottenham Hotspur, dar care nu au reușit să îndeplinească suma.

Kai Havertz, s-a ”rupt”

”Atacantul lui Arsenal, Kai Havertz, va absenta o perioadă din cauza unei accidentări la genunchi. Evaluările în cazul internaționalului german de 26 de ani sunt abia la început, astfel că pronosticul și durata indisponibilității nu sunt încă clare. 

Între timp, Arsenal explorează activ piața transferurilor pentru a aduce un jucător care să întărească ofensiva și să ofere acoperire”, a scris jurnalistul sportiv de la The Athletic David Ornstein pe contul său de Twitter/X.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost &icirc;ntrebat dacă școala va &icirc;ncepe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
ARTICOLE PE SUBIECT
Aberdeen - FCSB este &icirc;n direct pe VOYO de la ora 21:45 | Meci tare &icirc;n Scoția pentru campioana Rom&acirc;niei, &icirc;n play-off-ul Europa League
Aberdeen - FCSB este în direct pe VOYO de la ora 21:45 | Meci tare în Scoția pentru campioana României, în play-off-ul Europa League
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali nu-l uită pe Ianis Hagi și &icirc;i transmite un mesaj clar: Imediat, pac-pac
Gigi Becali nu-l uită pe Ianis Hagi și îi transmite un mesaj clar: "Imediat, pac-pac"
Andrei Nicolescu, discurs-manifest după transferul lui Thiam la FCSB: Ne ducem &icirc;ntr-un colaps financiar!
Andrei Nicolescu, discurs-manifest după transferul lui Thiam la FCSB: "Ne ducem într-un colaps financiar!"
Aberdeen - FCSB este &icirc;n direct pe VOYO de la ora 21:45 | Meci tare &icirc;n Scoția pentru campioana Rom&acirc;niei, &icirc;n play-off-ul Europa League
Aberdeen - FCSB este în direct pe VOYO de la ora 21:45 | Meci tare în Scoția pentru campioana României, în play-off-ul Europa League
Marian Iancu a numit marea problemă de la FCSB &icirc;naintea meciului cu Aberdeen + ce a spus despre Gigi Becali: &rdquo;Nu poate!&rdquo;
Marian Iancu a numit marea problemă de la FCSB înaintea meciului cu Aberdeen + ce a spus despre Gigi Becali: ”Nu poate!”
Avertismentul Cobrei pentru FCSB &icirc;nainte de infernul din Scoția! Adrian Ilie: Nu au asta!
Avertismentul "Cobrei" pentru FCSB înainte de infernul din Scoția! Adrian Ilie: "Nu au asta!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu: &bdquo;A pierdut tot!&ldquo;

Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu: „A pierdut tot!“

Rădoi, oprit pe aeroport: obiectul care i-a fost confiscat. &bdquo;Mi-au luat-o&ldquo;

Rădoi, oprit pe aeroport: obiectul care i-a fost confiscat. „Mi-au luat-o“

Transfer la FCSB! Gigi Becali a confirmat: &rdquo;Da, l-am luat&rdquo;

Transfer la FCSB! Gigi Becali a confirmat: ”Da, l-am luat”

Refuzat de Craiova, acum e dorit de Chivu la Inter! Transfer de 30 milioane de euro

Refuzat de Craiova, acum e dorit de Chivu la Inter! Transfer de 30 milioane de euro

Instanța i-a dat dreptate lui Gigi Becali: un contract fantomă a anulat cererea de insolvență a FCSB

Instanța i-a dat dreptate lui Gigi Becali: un "contract fantomă" a anulat cererea de insolvență a FCSB

CITESTE SI
Primarul din Mangalia a fost reţinut de DNA pentru 24 de ore, după ce ar fi primit șpagă și haine scumpe

stirileprotv Primarul din Mangalia a fost reţinut de DNA pentru 24 de ore, după ce ar fi primit șpagă și haine scumpe

Ministrul Educaţiei, criticat după ce a &icirc;ndemnat studenţii să-şi caute job-uri part-time: &bdquo;Nu poți trăi decent&rdquo;

stirileprotv Ministrul Educaţiei, criticat după ce a îndemnat studenţii să-şi caute job-uri part-time: „Nu poți trăi decent”

J.D. Vance: &bdquo;Europenii trebuie să-şi asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei&rdquo;

stirileprotv J.D. Vance: „Europenii trebuie să-şi asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei”

Buzoianu: Romsilva este tratată ca o moşie de un pumn de oameni, care &icirc;i folosesc pe oamenii din subordine ca pe nişte cifre

stirileprotv Buzoianu: Romsilva este tratată ca o moşie de un pumn de oameni, care îi folosesc pe oamenii din subordine ca pe nişte cifre

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!