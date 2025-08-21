Arsenal a dat lovitura pe piața transferurilor! Fabrizio Romano a anunțat mutarea

Arsenal s-a deplasat duminică la Manchester pentru confruntarea cu United din prima rundă a noii stagiuni. Echipa pregătită de Mikel Arteta s-a impus cu 1-0 în fața formației dirijate de Ruben Amorim.



Arsenal a dat lovitura pe piața transferurilor! Fabrizio Romano a anunțat transferul



De la Arsenal s-a ”rupt” însă Kai Havertz, fotbalist de bază în lotul lui Mikel Arteta. Iar Arsenal, care a încheiat sezonul trecut pe a doua poziție în eșalonul de top al Angliei, a trebuit să-i caute cât mai repede un înlocuitor.



Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Arsenal s-a înțeles cu Crystal Palace pentru transferul lui Eberechi Eze.



”Tunarii” vor plăti 70 de milioane de euro pentru serviciile lui Eze, pentru care s-au luptat și cei de la Tottenham Hotspur, dar care nu au reușit să îndeplinească suma.

